Україна має стати хабом з побудови малих модульних реакторів для Європи - Котін

В Україні активно ведеться робота над проєктом малих модульних реакторів, і наше завдання - виготовляти все в середині країні, аби стати хабом для європейських країн.

Про це в інтерв'ю міжнародному французькому радіо (RFI) розповів в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Укрінформ з посиланням на відомство.

"Разом з компанією Holtec ми активно працюємо над проєктом малих модульних реакторів. Зокрема ми говоримо про передачу Україні технології виготовлення компонентів малих модульних реакторів і компонентів для централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Таке сховище у нас збудовано за технологією компанії Holtec й успішно експлуатується", - зауважив Котін.

За його словами вже є відповідна угода з Holtec і наразі триває процес передачі технології.

Котін пояснив, що малі модульні реактори менші та мають іншу потужність, тож їх простіше зібрати й організувати високий рівень безпеки. Крім того, модулі реактора збирають на заводі-виробнику і потім швидко монтують на станції.

Такі установки підходять для місць з недостатньо розвинутою енергомережею, де вони, можуть забезпечити локальне виробництво електроенергії. Він переконаний, що створення такого заводу буде можливим в межах 5 років.

"Ми зараз виробляємо приблизно 50 млрд кВт-год. щороку, це за відсутності тимчасово окупованої Запорізької атомної станції - найбільшої АЕС у Європі. З нею наші показники сягнули б до 100 млрд кВт-год. на рік. Атомні станції - це наш ресурс. Це фактично те, на чому базується наша стабільність, наша енергетична незалежність. Розвиток атомної енергетики рухатиме всю промисловість України вперед. І це стосується і такого нового напряму, як малі модульні реактори", - наголосив Котін.

Очільник "Енергоатома" підсумував, що реалізація нових проєктів наразі залежить від підготовчих робіт, затвердження техніко-економічного обґрунтування Кабміном та їхніх відповідних постанов, а також погодження з країнами-сусідами відповідно до Конвенції Еспо.