Фінансові новини
- |
- 01.01.25
- |
- 18:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні з 1 січня підвищився акциз на дизельне пальне для аграріїв
16:47 01.01.2025 |
В Україні з 1 січня 2025 року розпочинається другий із чотирьох етапів підвищення акцизного податку на пальне, у зв'язку з чим акциз на дизельне пальне для аграріїв збільшився до EUR215,7 з EUR177,6 за 1 тис. л.
Відповідно до закону №3878-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу з акцизного податку" від 18 липня 2024 року акцизи на дизпальне буде підвищено з EUR139 до EUR330 за 1 тис. л до 2028 року.
У 2024 році акциз уже зріс до EUR177,6 за 1000 л.
У наступні роки акциз на пальне для аграріїв становитиме: 2026 рік - EUR253,8, 2027 рік - EUR291,9, 2028 рік - EUR330 за 1 тис. л.
Закон також підвищує акцизи на скраплений газ з EUR52 до EUR70 за 1 тис. л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
|На оборону цьогоріч спрямували більш ніж половину видатків держбюджету - Шмигаль
|Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА
|Вперше в історії морський дрон Magura V5 знищив повітряну ціль - російський гелікоптер Мі-8 в Криму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Відсьогодні підприємці у малих населених пунктах повинні мати платіжні термінали
|В Україні з 1 січня змінились умови для виходу на пенсію у 60 років
|Шмигаль повідомив про рекордні залишки на казначейському й валютному рахунках України
|В Україні з 1 січня підвищився акциз на дизельне пальне для аграріїв
|Попит на нові легкові авто в Україні у 2024 р. зріс на 14% - «Укравтопром»
|В Україні набув чинності закон про аграрні ноти
Бізнес
|Ілон Маск видалив всіх підписників «правих» журналістів на Х за критику його висловлювань про користь імміграції
|В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року
|Google Gemini тепер може відповідати на питання про вміст PDF-файлів
|LG представляє свій безкоштовний сервіс потокової передачі музики LG Radio+
|Toyota побудує свій перший завод у Китаї для виробництва електричних Lexus
|OpenAI анонсує нові моделі міркування o3 і o3-mini, які можуть мислити на рівні людини
|Суд відмовив ARM у задоволенні позову проти Qualcomm — спробують ще раз