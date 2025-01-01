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АНАЛІТИКА

В Україні з 1 січня підвищився акциз на дизельне пальне для аграріїв

 

В Україні з 1 січня 2025 року розпочинається другий із чотирьох етапів підвищення акцизного податку на пальне, у зв'язку з чим акциз на дизельне пальне для аграріїв збільшився до EUR215,7 з EUR177,6 за 1 тис. л.

Відповідно до закону №3878-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу з акцизного податку" від 18 липня 2024 року акцизи на дизпальне буде підвищено з EUR139 до EUR330 за 1 тис. л до 2028 року.

У 2024 році акциз уже зріс до EUR177,6 за 1000 л.

У наступні роки акциз на пальне для аграріїв становитиме: 2026 рік - EUR253,8, 2027 рік - EUR291,9, 2028 рік - EUR330 за 1 тис. л.

Закон також підвищує акцизи на скраплений газ з EUR52 до EUR70 за 1 тис. л.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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