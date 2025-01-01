Видобуток газу в Україні у 2024 р. досяг 19,1 млрд куб. м - АГКУ

За результатами 2024 року обсяг видобутку природного газу в Україні оцінюється в 19,1 млрд куб. м, що на 400 млн куб. м перевищує показник 2023 року (18,7 млрд куб. м) і на 600 млн куб. м - 2022-го (18,5 млрд куб. м), повідомив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України (АГКУ) Артем Петренко.

"За попередніми підрахунками нашої асоціації, цього року видобуток газу в Україні становитиме близько 19,1 млрд куб. м. Якщо порівнювати з 2023 роком, ми бачимо зростання більш ніж на 400 млн куб. м", - сказав він під час онлайн-зустрічі за підсумками року та щодо перспектив розвитку енергетичного сектору України в Energy Club, що відбулася 30 грудня.

За словами виконавчого директора, позитивний тренд нарощування газовидобутку за підсумками 2024 року забезпечили як державні АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта", так і компанії приватного сектору.

"Із серпня негативний тренд щодо приватних компаній було зламано, наразі ми фіксуємо із серпня приріст видобутку газу з боку приватних компаній, і за п'ять місяців їм вдалося наростити середньодобове виробництво газу на понад 25%", - поінформував Петренко.

Також, за попередніми даними АГКУ, в Україні 2024 року було розпочато буріння понад 140 свердловин.

"Це фактично повторює рекордний 2023 рік, коли було розпочато буріння понад 150 свердловин. Загалом за майже три роки повномасштабного вторгнення газовидобувні компанії заклали понад 360 нових свердловин", - доповнив експерт.

За його словами, загалом, починаючи з 2018 року, коли держава надала стимули для буріння українським газовидобувникам, державні та приватні компанії розпочали буріння на території країни понад 720 свердловин.

Як зазначив Петренко, НАК "Нафтогаз України" в умовах заборони на експорт газу продовжує прозоро викуповувати газ на Українській енергетичній біржі (УЕБ) не лише у видобувників, а й у всіх учасників ринку, готових продавати газ на умовах НАК. За даними АГКУ, "Нафтогаз" із 2023 року викупив на УЕБ майже 2 млрд куб. м газу.

"В умовах закритого експорту це єдиний дієвий механізм співпраці між «Нафтогазом» і учасниками, який є стимулом для нарощування видобутку газу з боку приватних компаній", - наголосив він.

Водночас виконавчий директор вважає, що 2025 року негативним фактором для українського газовидобутку виявиться рівень тарифів на передачу газу, які Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила для ТОВ "Оператор ГТС України" з 1 січня для внутрішніх точок входу до ГТС більше ніж у 4,5 раза.

"Це вплине не лише на державні, а й приватні компанії, оскільки в умовах мораторію на підвищення вартості газу це знизить інвестиційні можливості компаній, які вони могли б спрямовувати в нарощування українського газовидобутку", - заявив Петренко.

Як повідомлялося, тарифи на транспортування газу для внутрішніх точок входу в ГТС України з 1 січня 2025 року збільшаться в 4,6 раза - зі 101,93 грн за 1 тис. куб. м/доба до 464,37 грн за 1 тис. куб. м/доба, а для зовнішніх - у 4 рази, зі 124,16 грн за 1 тис. куб. м/доба до 501,97 грн за 1 тис. куб. м/доба.