Фінансові новини
- |
- 01.01.25
- |
- 00:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Видобуток газу в Україні у 2024 р. досяг 19,1 млрд куб. м - АГКУ
17:20 31.12.2024 |
За результатами 2024 року обсяг видобутку природного газу в Україні оцінюється в 19,1 млрд куб. м, що на 400 млн куб. м перевищує показник 2023 року (18,7 млрд куб. м) і на 600 млн куб. м - 2022-го (18,5 млрд куб. м), повідомив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України (АГКУ) Артем Петренко.
"За попередніми підрахунками нашої асоціації, цього року видобуток газу в Україні становитиме близько 19,1 млрд куб. м. Якщо порівнювати з 2023 роком, ми бачимо зростання більш ніж на 400 млн куб. м", - сказав він під час онлайн-зустрічі за підсумками року та щодо перспектив розвитку енергетичного сектору України в Energy Club, що відбулася 30 грудня.
За словами виконавчого директора, позитивний тренд нарощування газовидобутку за підсумками 2024 року забезпечили як державні АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта", так і компанії приватного сектору.
"Із серпня негативний тренд щодо приватних компаній було зламано, наразі ми фіксуємо із серпня приріст видобутку газу з боку приватних компаній, і за п'ять місяців їм вдалося наростити середньодобове виробництво газу на понад 25%", - поінформував Петренко.
Також, за попередніми даними АГКУ, в Україні 2024 року було розпочато буріння понад 140 свердловин.
"Це фактично повторює рекордний 2023 рік, коли було розпочато буріння понад 150 свердловин. Загалом за майже три роки повномасштабного вторгнення газовидобувні компанії заклали понад 360 нових свердловин", - доповнив експерт.
За його словами, загалом, починаючи з 2018 року, коли держава надала стимули для буріння українським газовидобувникам, державні та приватні компанії розпочали буріння на території країни понад 720 свердловин.
Як зазначив Петренко, НАК "Нафтогаз України" в умовах заборони на експорт газу продовжує прозоро викуповувати газ на Українській енергетичній біржі (УЕБ) не лише у видобувників, а й у всіх учасників ринку, готових продавати газ на умовах НАК. За даними АГКУ, "Нафтогаз" із 2023 року викупив на УЕБ майже 2 млрд куб. м газу.
"В умовах закритого експорту це єдиний дієвий механізм співпраці між «Нафтогазом» і учасниками, який є стимулом для нарощування видобутку газу з боку приватних компаній", - наголосив він.
Водночас виконавчий директор вважає, що 2025 року негативним фактором для українського газовидобутку виявиться рівень тарифів на передачу газу, які Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила для ТОВ "Оператор ГТС України" з 1 січня для внутрішніх точок входу до ГТС більше ніж у 4,5 раза.
"Це вплине не лише на державні, а й приватні компанії, оскільки в умовах мораторію на підвищення вартості газу це знизить інвестиційні можливості компаній, які вони могли б спрямовувати в нарощування українського газовидобутку", - заявив Петренко.
Як повідомлялося, тарифи на транспортування газу для внутрішніх точок входу в ГТС України з 1 січня 2025 року збільшаться в 4,6 раза - зі 101,93 грн за 1 тис. куб. м/доба до 464,37 грн за 1 тис. куб. м/доба, а для зовнішніх - у 4 рази, зі 124,16 грн за 1 тис. куб. м/доба до 501,97 грн за 1 тис. куб. м/доба.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|На оборону цьогоріч спрямували більш ніж половину видатків держбюджету - Шмигаль
ТОП-НОВИНИ
|Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА
|Вперше в історії морський дрон Magura V5 знищив повітряну ціль - російський гелікоптер Мі-8 в Криму
|Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсменом
|Мінфін США виділяє Україні допомогу в $3,4 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський підписав закон про авансовий платіж для виробників спирту та біоетанолу
|Перевалка українських портів сягнула понад 91 мільйон тонн - Шмигаль
|Експорт ІТ-послуг з України продовжує падати
|Видобуток газу в Україні у 2024 р. досяг 19,1 млрд куб. м - АГКУ
|Ділові очікування промпідприємств України в грудні ще погіршилися - Держстат
|Обсяг перевезення вантажів в Україні за 9 міс.-2024 зріс на 11,7%, пасажирів - на 9% - Держстат
Бізнес
|Google Gemini тепер може відповідати на питання про вміст PDF-файлів
|LG представляє свій безкоштовний сервіс потокової передачі музики LG Radio+
|Toyota побудує свій перший завод у Китаї для виробництва електричних Lexus
|OpenAI анонсує нові моделі міркування o3 і o3-mini, які можуть мислити на рівні людини
|Суд відмовив ARM у задоволенні позову проти Qualcomm — спробують ще раз
|MediaTek представила новий чип Dimensity 8400, який побудований на тій самій архітектурі, що й флагманський Dimensity 9400
|Fiat і Maserati поставили на паузу виробництво електромобілів через низький попит