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АНАЛІТИКА

Міненерго повідомило про підключення 967 МВт газової генерації

 

Станом на 31 грудня 2024 року сумарна потужність підключених в Україні установок розподіленої газової генерації склала 967 МВт. З них цьогоріч ввели в експлуатацію 835 МВт. Про це повідомляє Міненерго.

"До кінця опалювального сезону 2024-2025 планується підключити ще додатково близько 900 МВт. Частина цих потужностей перебуває вже на завершальній стадії реалізації", - зазначають в Міненерго.

Впродовж поточного опалювального сезону буде доступно та використовуватиметься від 0,9 до 1,8 ГВт додаткової газової потужності.

За даними операторів мережі, частина генерувальних обʼєктів підключені до технологічних електричних мереж споживача та використовуються для покриття власних потреб підприємств та громад.

"Роботи з підключення додаткових генеруючих потужностей тривають. Уряд ухвалив усі необхідні рішення для максимального спрощення дозвільних процедур і прискорення строків будівництва та підключення", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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