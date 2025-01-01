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Оператор газосховищ України почав купувати імпортований газ у ДТЕК Ахметова
15:50 31.12.2024 |
Компанія D.Trading, що входить до складу енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, почала продавати імпортований природний газ державній компанії України через торги на Українській енергетичній біржі (УЕБ). Про це повідомила пресслужба компанії.
На сайті УЕБ указано, що 20 грудня Нацкомісія з регулювання енергетики погодила закупівлі імпортованого газу оператором підземних газосховищ України - компанією Укртрансгаз.
Закупівлі знадобилися для стабільного проходження сезону відбору в умовах припинення транзиту газу, на що вказує як УЕБ, так і D.Trading.
"Ця угода - важливий внесок у стабільне проходження опалювального сезону. Разом із доставленням зрідженого газу із США, постачання імпортованого газу - це ще один крок у нашій спільній роботі над зміцненням енергетичної незалежності України", - йдеться в повідомленні компанії Ахметова.
Постачання заплановане на січень 2025 року, з потенціалом продовження у майбутньому.
D.Trading працює як міжнародна платформа на енергетичних ринках Східної та Південної Європи, що дозволяє отримати доступ до конкурентних цін на енергоресурси, зокрема LNG (зріджений природний газ).
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