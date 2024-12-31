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АНАЛІТИКА

«З огляду на воєнний стан». Оператор ринку електроенергії закриває дані про торги

 

Державне підприємство "Оператор ринку" з 30 грудня закриває дані про торги на ринку електроенергії. Про це повідомляється на його сайті.

"З огляду на воєнний стан в державі та спроби ворога знищити нашу енергетичну інфраструктуру, АТ "Оператор ринку" відсьогодні припиняє публікацію на вебсайті та Telegram-каналі інформації про торги електричною енергією на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку", - йдеться в повідомленні.

«З огляду на воєнний стан». Оператор ринку електроенергії закриває дані про торги

 

Українська енергетична біржа повідомила, що інформацію закривають через розпорядження міністра енергетики №27-дск (для службового користування) від 27 грудня на час дії воєнного стану та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану.

Оператор ринку відповідає за організацію торгівлі електроенергією і забезпечення балансу між попитом і пропозицією електроенергії.

Ринок "на добу наперед" (РДН) - центральний сегмент ринку електричної енергії, який формує ціновий орієнтир для всіх інших ринків. На ньому здійснюється купівля-продаж електричної енергії на наступну за днем проведення торгів добу за вільними конкурентними цінами з використанням принципу граничного ціноутворення. Внутрішньодобовий ринок працює безперервно після завершення торгів РДН і дозволяє коригувати торгівельні позиції.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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