Польща готова компенсувати Україні словацьку електрику - ЗМІ

Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну у разі, якщо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконає свою погрозу припинити резервне постачання електроенергії в Україну. Про це пише у неділю, 29 грудня, Bloomberg з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника.

За його словами, польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-який дисбаланс, який може виникнути в українській енергосистемі в разі, якщо Братислава вдасться до припинення експорту електрики.

Як наголошує Bloomberg, ці запевнення Варшави пролунали на тлі суперечки довкола майбутнього транзиту російського газу через Україну. У відповідь на рішення Києва зупинити транзит з 1 січня, Фіцо виступив з погрозою припинити Києву постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні на випадок дефіциту в енергомережі.

Хоча президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що з січня транзит газу, який приносить фінансову вигоду Кремлю, буде припинений, він дав зрозуміти, що транспортування палива з інших країн, за винятком Росії, можливе, якщо Європейська Комісія звернеться з відповідним проханням, пише Bloomberg.

Водночас представники ЄК не беруть участі в переговорах, натомість наголошують на наявності альтернативних джерел і великому обсязі запасів газу в газосховищах Європи.

ЄС готує дорожню карту припинення імпорту енергоносіїв з Росії

Хоча ЄС має на меті поступово відмовитися від постачання викопного палива з Росії до 2027 року, газ не є частиною санкцій, які блок запровадив щодо Москви після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Це означає, що компаніям все ще дозволено укладати контракти і продовжувати імпорт, якщо ці угоди відповідають чинному законодавству ЄС, вказує видання.

На думку експертів у сфері енергетики, навіть якщо буде досягнута угода про продовження транзиту через Україну, вона буде лише тимчасовою, оскільки ЄК готує дорожню карту припинення імпорту енергоносіїв з Росії. Оприлюднити стратегію планують в лютому.