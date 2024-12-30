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Україна звернулась до енергетичного єврокомісара через погрози Фіцо
08:16 30.12.2024 |
Україна звернулася до енергетичного єврокомісара через погрози словацького прем'єра Роберта Фіцо. Всі країни ЄС мають дотримуватись тих норм якій нині існують, вважає українська сторона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.
"Ми б дуже хотіли, щоб в ЄС всі дотримувались тих норм і регуляцій, якій сьогодні існують", - наголосив Галущенко.
За його словами, рішення такого плану, як говорить Фіцо, одноголосно прийняти буде абсолютно неможливо.
"Якщо будуть спроби обґрунтувати таке рішення, то це все одно буде порушенням відповідних регуляцій Єврокомісії. Я сьогодні звернувся листом до енергокомісара ЄС, до ENTSO-Е та до Енергетичного Співтовариства, щоб ці питання були розглянути відповідним чином з точки зору дотримання норм законодавства", - пояснив міністр.
Погрози з боку Фіцо
Нагадаємо, що Україна вирішила припинити транзит російського газу до Європи від 1 січня 2025 року. Своєю чергою це вплине на Словаччину, яка залежить від газу РФ.
Київ відразу відкинув будь-які варіанти продовження транзиту, однак президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна може транспортувати газ в Європу, але тільки якщо він не буде російським.
Минулого тижня Фіцо зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час зустрічі вони обговорили відмову Києва від транзиту російського газу.
Після чого прем'єр-міністр Словаччини Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України.
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