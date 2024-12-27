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У низці областей України скасували графіки відключення світла
11:50 27.12.2024 |
У Львівській, Івано-Франківській, Волинський, Чернівецькій та Миколаївській областях 27 грудня скасували графіки відключення світла.
Про це повідомляють місцеві обленерго.
Так на сайті Львівобленерго (Львівська область) повідомили, що немає впровадження графіків відключень в області.
У "Прикарпаттяобленерго" (Івано-Франківська область) повідомили, що світло не вимикатимуть до окремого розпорядження "Укренерго".
Згідно розпорядження НЕК «Укренерго» на території Волинської області скасовано застосування графіків відключення світла для побутових споживачів та бізнесу.
У Чернівецькій області також не вимикатимуть світло до кінця доби, повідомляє обленерго.
"Миколаївобленерго" повідомив, що 27 грудня з 08:00 електропостачання в області не вимикатимуть.
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