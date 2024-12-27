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Графіки відключень е/е в п'тницю застосовуватимуться половиною черги з 8:00 до 17:00
23:32 26.12.2024 |
НЕК "Укренерго" розпорядилася в п'ятницю застосовувати графіки обмежень електроенергії для побутових споживачів половиною черги з шести з 8:00 до 17:00, повідомила компанія в телеграмі.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності також діятимуть у період з 8:00 до 17:00.
У НЕК нагадали, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби. Актуальна інформація про графіки - на сайтах або офіційних сторінках обленерго в соцмережах.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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