Графіки відключень е/е в п'тницю застосовуватимуться половиною черги з 8:00 до 17:00

НЕК "Укренерго" розпорядилася в п'ятницю застосовувати графіки обмежень електроенергії для побутових споживачів половиною черги з шести з 8:00 до 17:00, повідомила компанія в телеграмі.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності також діятимуть у період з 8:00 до 17:00.

У НЕК нагадали, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби. Актуальна інформація про графіки - на сайтах або офіційних сторінках обленерго в соцмережах.