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Україна інтегрується до енергетичного ринку ЄС: створений регіональний проєкт LIP
22:07 26.12.2024 |
Оператори ринків та оператори системи передачі України, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови створили Локальний імплементаційний проєкт (Local Implementation Project - LIP).
Про це повідомляє АТ "Оператор ринку", передає Укрінформ.
Мета проєкту - інтеграція, зокрема, українського спотового ринку в об'єднаний європейський внутрішній ринок.
«Зважаючи на центральну роль в організації торгівлі електроенергією на РДН і ВДР в Україні, АТ «Оператор ринку» з 2022 року у статусі спостерігача бере участь у засіданнях та робочих групах All NEMO Committee, зокрема Market Coupling Steering Committee, CACM Pentalateral Coordination Group, Joint Expert Team - EnC. Нами реалізована низка необхідних для об'єднання ринків кроків, що здійснені не очікуючи транспозиції відповідного енергетичного законодавства. Створення LIP - це обов'язковий крок, без якого неможливе впровадження спільного з ЄС спотового ринку», - коментує генеральний директор АТ «Оператор ринку» Олександр Гавва.
LIP передбачає регіональну співпрацю з підготовки українського ринку «на добу наперед» (РДН) та внутрішньодобового ринку (ВДР) до інтеграції з європейським ринком «на добу наперед» (SDAC) та внутрішньодобовим ринком (SIDC). Проєкт включає обмін інформацією, усунення правових прогалин та впровадження спільних організаційних і технічних рішень для об'єднання ринків.
Сполучення РДН та ВДР України з європейськими SDAC та SIDC - одна зі стратегічних цілей діяльності АТ «Оператор ринку». Зважаючи на важливість розвитку ринку електричної енергії та його майбутньої інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, АТ «Оператор ринку» вже в січні планує зібрати на одному майданчику усіх стейкхолдерів цього процесу й розповісти про майбутнє об'єднання ринків, про особливості його функціонування та подальші кроки, необхідні для енергетичної євроінтеграції України.
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