Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна інтегрується до енергетичного ринку ЄС: створений регіональний проєкт LIP

 

Оператори ринків та оператори системи передачі України, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови створили Локальний імплементаційний проєкт (Local Implementation Project - LIP).

Про це повідомляє АТ "Оператор ринку", передає Укрінформ.

Мета проєкту - інтеграція, зокрема, українського спотового ринку в об'єднаний європейський внутрішній ринок.

«Зважаючи на центральну роль в організації торгівлі електроенергією на РДН і ВДР в Україні, АТ «Оператор ринку» з 2022 року у статусі спостерігача бере участь у засіданнях та робочих групах All NEMO Committee, зокрема Market Coupling Steering Committee, CACM Pentalateral Coordination Group, Joint Expert Team - EnC. Нами реалізована низка необхідних для об'єднання ринків кроків, що здійснені не очікуючи транспозиції відповідного енергетичного законодавства. Створення LIP - це обов'язковий крок, без якого неможливе впровадження спільного з ЄС спотового ринку», - коментує генеральний директор АТ «Оператор ринку» Олександр Гавва.

LIP передбачає регіональну співпрацю з підготовки українського ринку «на добу наперед» (РДН) та внутрішньодобового ринку (ВДР) до інтеграції з європейським ринком «на добу наперед» (SDAC) та внутрішньодобовим ринком (SIDC). Проєкт включає обмін інформацією, усунення правових прогалин та впровадження спільних організаційних і технічних рішень для об'єднання ринків.

Сполучення РДН та ВДР України з європейськими SDAC та SIDC - одна зі стратегічних цілей діяльності АТ «Оператор ринку». Зважаючи на важливість розвитку ринку електричної енергії та його майбутньої інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, АТ «Оператор ринку» вже в січні планує зібрати на одному майданчику усіх стейкхолдерів цього процесу й розповісти про майбутнє об'єднання ринків, про особливості його функціонування та подальші кроки, необхідні для енергетичної євроінтеграції України.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8447
  0,0176
 0,04
EUR
 1
 43,5122
  0,0037
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5893  0,04 0,09 42,2611  0,07 0,17
EUR 43,4286  0,02 0,03 44,2021  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8300  0,05 0,13 41,8600  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес