Відключення світла: у четвер графіки діятимуть із 8:00 до 21:00

У четвер, 26 грудня, обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів діятимуть з 08:00 до 21:00, для промисловості та бізнесу - з 07:00 до 22:00.

Як передає Укрінформ, про це НЕК "Укренерго" повідомляє у Фейсбуці.

Повідомляється, що 26 грудня заходи обмеження для побутових споживачів застосовуються так:

08:00 - 17:00 - півтори черги відключень,

17:00 - 21:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуться з 07:00 до 22:00.

Як зауважили в Укренерго, причина тимчасового посилення обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки 25 грудня.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - запевнили у компанії.

В Укренерго зауважили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень слід дізнаватись на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.