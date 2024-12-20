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Лідери ЄС закликали збільшити експорт електроенергії в Україну
09:43 20.12.2024 |
Глави держав та урядів ЄС засудили цілеспрямовані удари Росії по українській критичній інфраструктурі та закликали збільшити експорт електроенергії в Україну.
Про це йдеться у висновках Європейської ради за результатами зустрічі у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.
«Європейська рада рішуче засуджує більш інтенсивну та навмисну кампанію Росії проти української енергетичної та іншої критичної інфраструктури, яка має на меті перетворити зиму на зброю. Вона закликає збільшити матеріальну підтримку та прискорити її доставку, щоб допомогти Україні підтримувати дієздатність електричної інфраструктури. У цьому контексті Європейська рада вітає дії країн-членів, зокрема, сусідніх з Україною, щодо експорту електрики в Україну та наголошує на необхідності збільшення його обсягу», - йдеться в документі.
Європейські лідери закликали до подальшої інтеграції енергосистем України й Молдови до енергетичної мережі ЄС.
«Європейський Союз залишається відданим підтримці України у контексті ремонту, відновлення та відбудови у координації з міжнародними партнерами», - йдеться у підсумковому документі Європейської ради.
Також наголошується, що Євросоюз і далі тісно співпрацюватиме з Україною та підтримуватиме її реформи на європейському шляху.
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