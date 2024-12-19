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АНАЛІТИКА

Зеленський виключив транзит Україною російського газу під виглядом азербайджанського

 

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит російського газу до Європи, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ у Брюсселі.

Зеленського запитали, чи можливо, що Україна все ж змінить рішення і поновить угоду про транзит з російським "Газпромом", термін дії якої завершиться з 1 січня 2025 року, на що він відповів, що це виключено.

"Ми не будемо займатись продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості заробляти додаткові мільярди на нашій крові. І будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії, врешті стане залежною від РФ - питання лише, за місяць чи за рік. Бо це їхня політика. Тому транзитувати російський газ ми не будемо", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що говорив про це зокрема зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо, та окреслив позицію України щодо потенційного транзиту до Європи азербайджанського газу - хоч і не згадав прямо, що говорить про Азербайджан.

"Я йому чітко пояснив: (це можливо) якщо це буде газ не Росії, іншої країни... Але ми не хочемо гратись у гру, коли ця інша країна отримує від Росії газ, потім транзитує свій газ. Це те саме, що продовжувати заробляти на цій війні і продовжувати передавати гроші Росії", - наголосив президент."Якщо європейська країна хоче отримувати газ і не сплачувати ці гроші в Росію до завершення війни - можна думати... Але знов таки: ми не дамо можливості додаткових заробітків РФ на цій війні", - підсумував Зеленський.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що нібито обговорюють такий варіант збереження транзиту до Європи через українську ГТС, щоб європейські компанії закуповували газ в Азербайджану, а Україна продовжувала використовувати цю інфраструктуру і отримувати доходи від неї.

Цього тижня прем'єр України Денис Шмигаль у розмові з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо підтвердив, що Київ виключає продовження транзитної угоди з "Газпромом", але не проти транспортувати через свою ГТС газ, якщо він буде не з Росії.

У Єврокомісії раніше запевняли, що той газ, який Європа вже купує в Азербайджану, технічно не може бути російським.
За матеріалами: Економічна правда
 

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