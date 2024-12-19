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АНАЛІТИКА

НКРЕКП на 2025 р. збільшила тариф «Укренерго» на передачу е/е майже на 30%, знизила тариф на диспетчеризацію на 5,5%

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 січня на 29,8% - до 686,23 грн/МВТ-год.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 19 грудня, передає галузеве видання ExPro.

"Хочу наголосити, що вперше за останні 4 роки тариф на передачу враховує майже повний обсяг покладених на компанію спеціальних обовʼязків", - наголосив очільник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

Водночас тариф на послуги з передачі електричної енергії для підприємств "зеленої" металургії на 2025 рік становитиме 359,55 грн/МВт-год.

Як зазначено в обґрунтуванні, при визначенні витрати на спеціальні обов'язки (ПСО) із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств, враховано актуалізований прогнозований обсяг відпуску електричної енергії "зеленими" виробниками за механізмом feed in premium.

Прогнозований обсяг передачі електроенергії на 2025 року становить 98,65 млн МВт-год.

За оцінками НЕК "Укренерго", частка тарифу на передачу у структурі кінцевої вартості електроенергії для непобутових споживачів становитиме до 10%.

Тариф на послуги з диспетчерського управління на 2025 рік встановлено на рівні 98,97 грн/МВт-год, що на 5% менше за цьогорічний тариф.

Як повідомлялося, раніше "Укренерго" пропонувало підвищити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48% - до 783,71 грн за МВт-год, а тариф на передачу для "зеленої" металургії - до 441,05 грн за МВт-год.

Водночас "Укренерго" пропонувало підвищити тариф на послуги з диспетчерського управління на 2025 рік до 104,7 грн за МВт-год, що майже відповідає чинному тарифу (104,57 грн за МВт-год).

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року на 9% - до 528,57 грн за МВт-год, хоча раніше планувалося збільшити його суттєвіше.

Окремий пільговий тариф на передання для підприємств "зеленої" електрометалургії підвищили на 74% - з 209,42 грн до 364,70 грн/МВт-год.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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