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АНАЛІТИКА

Україна і Польща хочуть створити газовий хаб, щоб замінити транзит газу з РФ

 

Україна і Польща планують створити східноєвропейський газовий хаб для забезпечення регіону газом з альтернативних, тобто не російських, джерел.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Міністерство вважає, що українські підземні сховища та польські газові LNG-термінали можуть створити нову бізнес-модель замість російського газового транзиту.

У березні 2024 року країни підписали меморандум про співпрацю, який передбачає покращення взаємодії між газовими ринками, встановлення гарантованих потужностей на міждержавних з'єднаннях, усунення бар'єрів для транскордонної торгівлі та можливість використання українських газосховищ для посилення енергетичної безпеки регіону.

Україна вже офіційно звернулася з пропозицією підписати документи для початку розвитку міждержавних точок "входу-виходу" газотранспортної системи на кордоні з Польщею, а також для збільшення встановленої потужності.

"Наші прогнози чіткі. Ми очікуємо запровадження довгострокових і середньострокових процедур укладення контрактів у бізнес-механізмі, подібному до бізнес-моделей у США. Це допоможе Україні та Польщі зберігати стільки газу, скільки потрібно для всієї Східної Європи", - сказав заступник міністра Микола Колісник.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Польща
 

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