Укренерго скасувало графіки відключення для побутових споживачів світла на завтра

Погодинні відключення електроенергії в середу, 18 грудня, для побутових споживачів не заплановані.

Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Завтра, 18 грудня, для побутових споживачів заходи обмеження споживання не прогнозуються", - ідеться у повідомленні.

У компанії додали, що для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть із 07:00 до 20:00 середи.

Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію із 08:00 до 20:00.