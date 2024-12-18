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Укренерго скасувало графіки відключення для побутових споживачів світла на завтра
23:08 17.12.2024 |
Погодинні відключення електроенергії в середу, 18 грудня, для побутових споживачів не заплановані.
Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Завтра, 18 грудня, для побутових споживачів заходи обмеження споживання не прогнозуються", - ідеться у повідомленні.
У компанії додали, що для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть із 07:00 до 20:00 середи.
Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію із 08:00 до 20:00.
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