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АНАЛІТИКА

Рада зняла з розгляду скандальний законопроєкт про добудову ХАЕС, на яку ЄС не дає коштів

 

Верховна Рада у вівторок, 17 грудня, зняла з розгляду законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та 4 Хмельницької АЕС.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк від партії "Голос", передає "Європейська правда".

Як проінформував Железняк, цей законопроєкт стояв першим у порядку денному засідання 17 грудня для прийняття за основу.

"Уже зняли. Голосів немає", - написав він.

Зауважимо, хоч законопроєкт знятий з порядку денного, проте формально парламент має право повернутися до цього питання

Йдеться про урядовий законопроєкт №11146 "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції", зареєстрований ще у квітні 2024 року.

Раніше цей проєкт викликав суперечки у суспільстві та депутатському корпусі.

Варто зауважити, що у червні міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що країна розраховує використати кошти донорів на добудову АЕС.

Вже у липні антикорупційний комітет Верховної Ради знайшов корупційні ризики у законопроєкті.

17 грудня у коментарі "ЄвроПравді" посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що законопроєкт про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС коштом західних донорів розроблявся без консультацій із ЄС, хоча влада України має суверенне право на втілення проєкту.

Відтак, за її словами, ЄС не братиме в цьому участі, адже він "не фінансує розбудову ядерних електростанцій, зокрема через те, що в ЄС є різні позиції щодо ядерної енергетики".
 

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