Фінансові новини
- |
- 17.12.24
- |
- 14:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада зняла з розгляду скандальний законопроєкт про добудову ХАЕС, на яку ЄС не дає коштів
12:12 17.12.2024 |
Верховна Рада у вівторок, 17 грудня, зняла з розгляду законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та 4 Хмельницької АЕС.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк від партії "Голос", передає "Європейська правда".
Як проінформував Железняк, цей законопроєкт стояв першим у порядку денному засідання 17 грудня для прийняття за основу.
"Уже зняли. Голосів немає", - написав він.
Зауважимо, хоч законопроєкт знятий з порядку денного, проте формально парламент має право повернутися до цього питання
Йдеться про урядовий законопроєкт №11146 "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції", зареєстрований ще у квітні 2024 року.
Раніше цей проєкт викликав суперечки у суспільстві та депутатському корпусі.
Варто зауважити, що у червні міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що країна розраховує використати кошти донорів на добудову АЕС.
Вже у липні антикорупційний комітет Верховної Ради знайшов корупційні ризики у законопроєкті.
17 грудня у коментарі "ЄвроПравді" посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що законопроєкт про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС коштом західних донорів розроблявся без консультацій із ЄС, хоча влада України має суверенне право на втілення проєкту.
Відтак, за її словами, ЄС не братиме в цьому участі, адже він "не фінансує розбудову ядерних електростанцій, зокрема через те, що в ЄС є різні позиції щодо ядерної енергетики".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Москві підірвали генерала, якого СБУ вчора звинуватила у застосуванні хімзброї проти ЗСУ
|Трамп не виключив, що скасує дозвіл на далекобійні удари по Росії
|Країни північної Європи перевірятимуть страховки в суден тіньового флоту Росії
|Зручний конкурент? Чому Юрій Бойко сидить у Раді, а не в СІЗО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Брак робочої сили знову став головною перешкодою для ведення бізнесу в листопаді - дослідження
|Уряд затвердив порядок моніторингу якості та безпеки нафтопродуктів
|Україна зберегла третє місце в Європі за розвитком відкритих даних
|В Україні запустили єдину Дія.Картку для виплат від держави
|Україна розпочне великовузлове складання японських пікапів - Мінекономіки
|Рада зняла з розгляду скандальний законопроєкт про добудову ХАЕС, на яку ЄС не дає коштів
Бізнес
|Microsoft запустила тестування можливості обміну файлами між iPhone і комп'ютерами з Windows
|BMW та Mercedes призначають нове керівництво через кризу в автопромі
|У 2024 році інтернет-трафік зріс на 17,2% — звіт Cloudflare
|В електромобілі Porsche додали функцію Charging Planner для подорожей на великі відстані
|115 доларів США за кВт-год: акумуляторні батареї для електромобілів рекордно подешевшали з 2017 року
|Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 мільярдів – Bloomberg
|General Motors відмовляється від розробки роботаксі