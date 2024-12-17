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Анонсовані внески у Фонд підтримки енергетики сягнули EUR1 млрд – Міненерго
10:32 17.12.2024 |
Загальний обсяг зобов'язань донорів щодо грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України перевищив EUR1 млрд, передає Енергореформа.
Про це повідомило Міністерство енергетики в Телеграм.
"Кошти Фонду спрямовуються на відновлення зруйнованої Росією енергетичної інфраструктури та забезпечення невідкладних потреб громад в електропостачанні", - зазначив глава Міненерго Герман Галущенко.
У Міненерго також зазначили, що донорами Фонду виступають державний та приватний сектор майже всіх країн ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.
Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.
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