Анонсовані внески у Фонд підтримки енергетики сягнули EUR1 млрд – Міненерго

Загальний обсяг зобов'язань донорів щодо грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України перевищив EUR1 млрд, передає Енергореформа.

Про це повідомило Міністерство енергетики в Телеграм.

"Кошти Фонду спрямовуються на відновлення зруйнованої Росією енергетичної інфраструктури та забезпечення невідкладних потреб громад в електропостачанні", - зазначив глава Міненерго Герман Галущенко.

У Міненерго також зазначили, що донорами Фонду виступають державний та приватний сектор майже всіх країн ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.