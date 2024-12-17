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Шмигаль після розмови із Фіцо: Україна готова до транзиту будь-якого газу, окрім російського
23:31 16.12.2024 |
Україна готова виконувати зобовʼязання у межах Угоди про асоціацію з ЄС щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського.
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками розмови із главою уряду Словаччини Робертом Фіцо.
«Провів розмову із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Підкреслив, що пріоритетом України є гарантована енергетична безпека для всієї нашої Європи і зокрема безперебійне забезпечення природним газом у зимовий період», - зазначив Шмигаль.
Він нагадав, що на рівні всього Євросоюзу та у співпраці із країнами ЄС зроблено за минулі роки доволі багато, щоб забезпечити надійне постачання газу й унеможливити використання будь-якого виду енергії як зброї, що протягом десятиліть було звичайною практикою для Росії у відносинах з країнами-сусідами та Євросоюзом.
«Україна готова виконувати зобовʼязання, які ми взяли у межах Угоди про асоціацію з ЄС. Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми звичайно будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації», - наголосив Прем'єр.
Він нагадав, що угода України з Росією про транзит газу завершує дію 1 січня 2025 року і не буде продовжена.
Шмигаль також підкреслив, що Україна вдячна усім партнерам у Європі за розуміння того, що Росія використовує свій енергоекспорт для фінансування злочинної та неспровокованої війни проти нашої держави та для продовження своєї дестабілізаційної активності проти інших країн Європи та ЄС в цілому.
«Важливо, що ухвалений 15-й пакет санкцій Євросоюзу посилює санкції зокрема проти тіньового танкерного флоту, який приносить Росії значні кошти для продовження війни. Санкційний тиск проти російського енергосектору варто продовжувати, це один з ключових елементів примусу Росії до реального миру», - наголосив Шмигаль.
Він також повідомив, що обговорив із Фіцо посилення двосторонньої співпраці сфері електроенергетики.
«За минулий тиждень 30% імпорту електроенергії відбувалося саме зі Словаччини. Вдячні за таку підтримку і готові розширювати ці можливості, оскільки це зміцнює обидва наші народи - стійкість України та економіку Словаччини», - повідомив Шмигаль.
За його словами, Україна та Словаччина мають амбітний порядок денний співпраці у сфері логістики та перевезень. Так, вчора розпочав курсування потяг Київ-Братислава, що є черговим спільним успішним проєктом.
«Продовжуємо розбудову відносин з урядом Словаччини відповідно до інтересів обох наших націй та прагматичного підходу до вирішення спільних питань», - підсумував Прем'єр.
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