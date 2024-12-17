Укренерго не прогнозує відключень світла у вівторок

У вівторок, 17 грудня, погодинні графіки відключень не прогнозуються.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.

"Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. У разі зміни ситуації - про це буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Укренерго просить не вмикати одночасно кілька потужних приладів у період із 8:00 до 22:00.