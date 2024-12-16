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АНАЛІТИКА

USAID передало Україні апарати для ремонту енергетичної інфраструктури

 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні десять автономних зварювальних апаратів для ремонту енергетичної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про агентство повідомило у соцмережі Х.

«USAID передало 10 автономних зварювальних апаратів, які забезпечать швидкий ремонт енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. Під час українських зим швидке відновлення світла й тепла рятує життя людей», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня піж час масованої атаки росіяни пошкодили енергетичні об'єкти у кількох областях, через що вимушено збільшені обсяги відключень світла.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни під час обстрілу випустили проти України 93 ракети. Вдалося збити 81, з них 11 крилатих ракет збито завдяки F-16. Також росіяни задіяли майже 200 безпілотників.
Ключові теги: США
 

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