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USAID передало Україні апарати для ремонту енергетичної інфраструктури
11:11 16.12.2024 |
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні десять автономних зварювальних апаратів для ремонту енергетичної інфраструктури.
Як передає Укрінформ, про агентство повідомило у соцмережі Х.
«USAID передало 10 автономних зварювальних апаратів, які забезпечать швидкий ремонт енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. Під час українських зим швидке відновлення світла й тепла рятує життя людей», - йдеться у дописі.
Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня піж час масованої атаки росіяни пошкодили енергетичні об'єкти у кількох областях, через що вимушено збільшені обсяги відключень світла.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни під час обстрілу випустили проти України 93 ракети. Вдалося збити 81, з них 11 крилатих ракет збито завдяки F-16. Також росіяни задіяли майже 200 безпілотників.
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