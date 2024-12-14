Завдяки грантам для ОСББ «ГрінДім» реалізували вже 121 проєкт з енергоефективності - Шмигаль

Програмами доступного кредитування для встановлення сонячних станцій, накопичувачів енергії та іншого енергетичного обладнання вже скористалися сотні бізнесів та приватних будинків, а завдяки програмі грантів для ОСББ «ГрінДім» реалізовано 121 проєкт.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

«У межах програми «Зимової підтримки» уряд також продовжує фінансування встановлення альтернативних джерел енергії», - зазначив він.

Очільник уряду нагадав, що бізнес, ОСББ, приватні домогосподарства можуть отримати гранти та пільгові кредити для того, аби встановити сонячні станції, накопичувачі енергії та інше енергетичне обладнання, яке забезпечує живлення для оселі та бізнесу.

«Програмами доступного кредитування вже скористалися сотні бізнесів та приватних будинків. За програмою грантів для ОСББ «ГрінДім» маємо вже 121 проєкт, і ця кількість постійно зростає», - відзначив Шмигаль.