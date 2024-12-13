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Графіки відключення світла у суботу діятимуть майже усю добу
17:43 13.12.2024 |
У суботу 14 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 00:00 до 22:00, для бізнесу - цілодобово.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
00:00 - 13:00 - одна черга відключень.
13:00 - 17:00 - дві черги відключень.
17:00 - 22:00 - одна черга відключень.
Графіки для промисловості та бізнесу застосовуватимуть з 00:00 до 24:00.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна отримати на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги - відповідальність обленерго.
Довідка.
Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).
Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги - обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень - це 4 години обмежень на добу, дві черги - 8 годин обмежень, три черги - 12 годин обмежень, чотири черги - більше 12 годин обмежень.
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