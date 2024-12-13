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АНАЛІТИКА

Графіки відключення світла у суботу діятимуть майже усю добу

 

У суботу 14 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 00:00 до 22:00, для бізнесу - цілодобово.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

00:00 - 13:00 - одна черга відключень.
13:00 - 17:00 - дві черги відключень.
17:00 - 22:00 - одна черга відключень.

Графіки для промисловості та бізнесу застосовуватимуть з 00:00 до 24:00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна отримати на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги - відповідальність обленерго.

Довідка.

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги - обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень - це 4 години обмежень на добу, дві черги - 8 годин обмежень, три черги - 12 годин обмежень, чотири черги - більше 12 годин обмежень.
За матеріалами: Економічна правда
 

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