Україна розгляне можливість будівництва нових гідроелектростанцій: список

Україна планує провести дослідження можливості будівництва нових гідроелектростанцій. Про це повідомляється у проєкті плану заходів із реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2050 року, опублікованому на сайті Міненерго 11 грудня.

Він передбачає, що до 2050 року буде проведено дослідження проєктів:

→ Верхньо-Дністровського каскаду ГЕС (79,2 МВт);

→ каскаду ГЕС на українській ділянці річки Тиса (220 МВт);

→ каскаду ГЕС на нижній ділянці річки Тересва у Закарпатській області (24 МВт);

→ каскаду ГЕС на прикордонній частині річки Тиса з Румунією;

→ Закарпатської ГАЕС (1200 МВт);

→ руслових ГЕС на річці Шопурка у Закарпатській області (0,5 МВт);

→ Запорізької ГАЕС на базі гранітного кар'єру;

→ ГАЕС в кар'єрах Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.