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АНАЛІТИКА

Україна розгляне можливість будівництва нових гідроелектростанцій: список

Україна розгляне можливість будівництва нових гідроелектростанцій: список

 

Україна планує провести дослідження можливості будівництва нових гідроелектростанцій. Про це повідомляється у проєкті плану заходів із реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2050 року, опублікованому на сайті Міненерго 11 грудня.

Він передбачає, що до 2050 року буде проведено дослідження проєктів:

→ Верхньо-Дністровського каскаду ГЕС (79,2 МВт);
→ каскаду ГЕС на українській ділянці річки Тиса (220 МВт);
→ каскаду ГЕС на нижній ділянці річки Тересва у Закарпатській області (24 МВт);
→ каскаду ГЕС на прикордонній частині річки Тиса з Румунією;
→ Закарпатської ГАЕС (1200 МВт);
→ руслових ГЕС на річці Шопурка у Закарпатській області (0,5 МВт);
→ Запорізької ГАЕС на базі гранітного кар'єру;
→ ГАЕС в кар'єрах Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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