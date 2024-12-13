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Україна розгляне можливість будівництва нових гідроелектростанцій: список
14:15 13.12.2024 |
Україна планує провести дослідження можливості будівництва нових гідроелектростанцій. Про це повідомляється у проєкті плану заходів із реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2050 року, опублікованому на сайті Міненерго 11 грудня.
Він передбачає, що до 2050 року буде проведено дослідження проєктів:
→ Верхньо-Дністровського каскаду ГЕС (79,2 МВт);
→ каскаду ГЕС на українській ділянці річки Тиса (220 МВт);
→ каскаду ГЕС на нижній ділянці річки Тересва у Закарпатській області (24 МВт);
→ каскаду ГЕС на прикордонній частині річки Тиса з Румунією;
→ Закарпатської ГАЕС (1200 МВт);
→ руслових ГЕС на річці Шопурка у Закарпатській області (0,5 МВт);
→ Запорізької ГАЕС на базі гранітного кар'єру;
→ ГАЕС в кар'єрах Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.
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