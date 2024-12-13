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АНАЛІТИКА

IEA: нафтогазові технології здатні розблокувати нове джерело енергії для людства

IEA: нафтогазові технології здатні розблокувати нове джерело енергії для людства

 

Наявні нафтогазові технології здатні розблокувати потенціал геотермальної енергії та забезпечити близько 15% зростання світового попиту на електроенергію до 2050 року, йдеться у новому звіті Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

Тепло Землі зараз забезпечує лише 1% світового попиту на електроенергію, але має величезний потенціал на рівні до 800 ГВт по всьому світі. Це може забезпечити річне виробництво електроенергії, еквівалентне поточному споживанню США та Індії разом узятих.

Геотермальна енергія здатна забезпечити стабільне цілодобове постачання чистої енергії й доповнювати сонячну та вітрову енергетику.

До 80% необхідних інвестицій у геотермальну енергетику пов'язані з навичками та потужностями, які можна перенести з нафтогазових операцій.

IEA вважає, що для нафтогазової галузі це можливість розвивати новий напрям бізнесу та хеджувати ризики, пов'язані з очікуваним зниженням попиту на нафту і газ.

Геотермальна енергія розглядається як потенційне джерело живлення для центрів обробки даних, тому великі технологічні компанії уже підписують угоди про купівлю електроенергії з новими геотермальними проєктами.

Очікується, що вартість електроенергії, виробленої з тепла Землі, може знизитися до близько $50 за мегават-годин до 2035 року (близько 2 грн за кіловат-годин).

За такої ціни геотермальна енергія стане одним із найдешевших джерел електроенергії, конкуруючи з гідроелектростанціями та атомними станціями, і буде конкурентоспроможною порівняно з сонячною та вітровою енергією в комбінації з акумуляторними батареями.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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