Фінансові новини
- |
- 13.12.24
- |
- 13:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Вітряні парки України» планують до травня 2025 року добудувати 80 МВт потужності вітропарку «Островський» в Закарпатті
13:46 13.12.2024 |
ТОВ "Керуюча компанія "Вітряні парки України" планує до травня 2025 року завершити проект спорудження вітропарку "Островський" потужністю 80 МВт на території Нижньоворітської громади на кордоні Львівської та Закарпатської областей, передає Енергореформа.
Про це повідомив генеральний директор компанії Владислав Єременко на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" 12 грудня.
"Ми дійсно підключили цього року вже дві вітротурбіни до енергомережі. Наразі завершується спорудження підстанції на 80 МВт, у ці хвилини йде монтаж наступних турбін, і ми плануємо 80 МВт підключити повністю та запустити у роботу до травня наступного року", - сказав Єременко.
За його словами, загальна потужність усіх проектів "Вітряні парки України" в Закарпатській області, що перебувають на різних стадіях реалізації, має становити 1,5 ГВт.
Як пояснив Єременко, компанія розраховує на власне виробництво вітротурбін, залучає до інвестування українські державні банки, зокрема Ощадбанк, та у соціально-економічному плані розвиває активну співпрацю з місцевими громадами, які дають згоду на розміщення енергооб'єктів на своїх територіях.
Як зазначив на прес-конференції голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков, "Вітряні парки України" у 2022-2023 роках здійснили успішну релокацію потужностей з виробництва вітротурбін з Краматорська до Закарпатської області, і наразі компанія вже налагодила їхній випуск в регіоні.
"Ми є єдиним виробником вітроенергетичного обладнання в Україні мегаватного класу, і справді Закарпаття для нас стало новим домом. Релокувавши туди підприємство зі сходу України, ми розпочали розвиток нової сторінки в нашій історії", - доповнив Єременко.
Як повідомляла Енергореформа за результатами цієї ж прес-конференції, за словами Конеченкова, порівняно з 2023 роком, коли в експлуатацію в країні було запущено 238 МВт нових потужностей вітрогенерації, цього року було підключено до мережі лише дві турбіни по 5,5 МВт кожна ТОВ "Еко Оптіма" та дві по 4,8 МВт вітропарком "Островський" ТОВ "Вітряні парки України". Він назвав 2024 рік провальним для вітроенергетики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн
|Шість європейських глав МЗС: Україна має перемогти, ми збільшимо допомогу
|Трамп «категорично проти» ударів ракетами США вглиб Росії
|Трамп: Єдиний спосіб зупинити війну – не покидати Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|«Вітряні парки України» планують до травня 2025 року добудувати 80 МВт потужності вітропарку «Островський» в Закарпатті
|Керівники ГУР МО і НАН України домовилися про співпрацю у сфері розвитку супутникових і безпілотних систем
|Більша частина енергоблоків АЕС України знизили потужність через ракетну атаку РФ
|Львів обігнав Київ. Що з цінами на ринку нерухомості і хто купує квартири у війну
|Нідерландський суд остаточно затвердив рішення про стягнення з Росії $5 мільярдів за активи в Криму
|Гетманцев про збільшення виробництва спирту на 35%: «Стали більше пити? Ні, детінізація»
|Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад €900 мільйонів
Бізнес
|General Motors відмовляється від розробки роботаксі
|YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами
|Instagram запускає «тестові Reels», які не побачать підписники
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження
|OpenAI запустила модель генерації відео Sora, яка може створювати якісні відео за лічені секунди
|Amazon запускає продаж автомобілів: нові моделі Hyundai вже доступні на платформі
|Google створила квантовий чип з «проривними» досягненнями - обчислення займають 5 хвилин замість 10 септильйонів років