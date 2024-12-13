«Вітряні парки України» планують до травня 2025 року добудувати 80 МВт потужності вітропарку «Островський» в Закарпатті

ТОВ "Керуюча компанія "Вітряні парки України" планує до травня 2025 року завершити проект спорудження вітропарку "Островський" потужністю 80 МВт на території Нижньоворітської громади на кордоні Львівської та Закарпатської областей, передає Енергореформа.

Про це повідомив генеральний директор компанії Владислав Єременко на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" 12 грудня.

"Ми дійсно підключили цього року вже дві вітротурбіни до енергомережі. Наразі завершується спорудження підстанції на 80 МВт, у ці хвилини йде монтаж наступних турбін, і ми плануємо 80 МВт підключити повністю та запустити у роботу до травня наступного року", - сказав Єременко.

За його словами, загальна потужність усіх проектів "Вітряні парки України" в Закарпатській області, що перебувають на різних стадіях реалізації, має становити 1,5 ГВт.

Як пояснив Єременко, компанія розраховує на власне виробництво вітротурбін, залучає до інвестування українські державні банки, зокрема Ощадбанк, та у соціально-економічному плані розвиває активну співпрацю з місцевими громадами, які дають згоду на розміщення енергооб'єктів на своїх територіях.

Як зазначив на прес-конференції голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков, "Вітряні парки України" у 2022-2023 роках здійснили успішну релокацію потужностей з виробництва вітротурбін з Краматорська до Закарпатської області, і наразі компанія вже налагодила їхній випуск в регіоні.

"Ми є єдиним виробником вітроенергетичного обладнання в Україні мегаватного класу, і справді Закарпаття для нас стало новим домом. Релокувавши туди підприємство зі сходу України, ми розпочали розвиток нової сторінки в нашій історії", - доповнив Єременко.

Як повідомляла Енергореформа за результатами цієї ж прес-конференції, за словами Конеченкова, порівняно з 2023 роком, коли в експлуатацію в країні було запущено 238 МВт нових потужностей вітрогенерації, цього року було підключено до мережі лише дві турбіни по 5,5 МВт кожна ТОВ "Еко Оптіма" та дві по 4,8 МВт вітропарком "Островський" ТОВ "Вітряні парки України". Він назвав 2024 рік провальним для вітроенергетики.

