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Більша частина енергоблоків АЕС України знизили потужність через ракетну атаку РФ
13:15 13.12.2024 |
Пʼять з девʼяти блоків АЕС знизили потужність через ракетну атаку РФ на енергетику.
Про це повідомляє МАГАТЕ.
"Сьогодні 5 з 9 діючих атомних енергоблоків України знизили потужність через поновлення атак на енергетичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.
Вранці 13 грудня росіяни завдали масованого удару по українській енергетиці, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС ДТЕК.
Через атаку РФ "Укренерго" розпорядилася відключати половину населення України від електропостачання, застосовуючи графіки відключень світла.
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