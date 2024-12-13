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Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад €900 мільйонів
11:49 13.12.2024 |
Фонд підтримки енергетики України вже зібрав від донорів понад 900 мільйонів євро внесків.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив директор секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський у Відні за результатами 22-го міністерського засідання цієї структури.
"Створений нами Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 900 млн євро. І ми співпрацюємо з новими донорами, аби поповнити його фінансовими ресурсами, що дозволять нам продовжувати інтенсивні закупівлі для заміни обладнання, яке постійно пошкоджується через ракетні та дронові атаки з боку Росії", - сказав він.
За словами Лорковського, секретаріат Енергетичного співтовариства робить усе можливе, щоб кошти фонду, "були якнайшвидше спрямовані через закупівлі на підтримку стійкості української енергетичної системи".
Він також нагадав, що у рамках міністерського засідання глава Міненерго України Герман Галущенко зустрівся із новопризначеним єврокомісаром з питань енергетики Деном Йоргенсеном, і під час цієї зустрічі було "підтверджено співпрацю на підтримку України".
Найближчим часом, додав Лорковський, секретаріат Енергетичного співтовариства обговорить з новим керівництвом Єврокомісії "подальші ініціативи, які ще більше підтримають стійкість української енергетики".
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