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«Укренерго» збільшило графіки відключень світла через ракетну атаку
09:00 13.12.2024 |
"Укренерго" збільшило час відключень світла за графіками. Ворог знову атакує енергетичну інфраструктуру України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу "Укренерго".
"Через масовану ракетну атаку на енергооб'єкти - обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений", - йдеться в повідомленні.
У компанії повідомили, що з актуальним графіком відключень можна ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго.
Як повідомив директор компанії Yasno Сергій Коваленко, будуть застосовані три черги з шести.
"Укренерго збільшує обмеження - без світла 3 черги з 6. Оновлені графіки для Дніпра шукайте на сайті та в застосунку. Київ - у процесі оновлення, будуть доступні незабаром", - написав він.
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