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АНАЛІТИКА

«Укренерго» збільшило графіки відключень світла через ракетну атаку

 

"Укренерго" збільшило час відключень світла за графіками. Ворог знову атакує енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу "Укренерго".

"Через масовану ракетну атаку на енергооб'єкти - обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений", - йдеться в повідомленні.

У компанії повідомили, що з актуальним графіком відключень можна ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго.

Як повідомив директор компанії Yasno Сергій Коваленко, будуть застосовані три черги з шести.

"Укренерго збільшує обмеження - без світла 3 черги з 6. Оновлені графіки для Дніпра шукайте на сайті та в застосунку. Київ - у процесі оновлення, будуть доступні незабаром", - написав він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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