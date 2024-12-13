Рада керуючих МАГАТЕ засудила атаки на енергетичну інфраструктуру України, не згадавши РФ

Рада керуючих МАГАТЕ, до складу якої входять 35 країн, ухвалила в четвер резолюцію, в якій засудила напади на енергетичну інфраструктуру України, але не назвала Росію винуватцем цих атак.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Дипломати на закритому засіданні у Відні повідомили, що за резолюцію проголосували 22 країни, 10 утрималися, а дві - Росія та Китай - проголосували проти. На відміну від попередніх резолюцій Ради керуючих щодо України, ухвалених після повномасштабного вторгнення Росії в лютому, в цій резолюції Росія не згадується безпосередньо.

«Рада керуючих ... підкреслює, що напади на енергетичну інфраструктуру України, критично важливу для енергопостачання атомних електростанцій за межами майданчика, становлять пряму загрозу ядерній та фізичній ядерній безпеці», - йдеться в резолюції.

Остання резолюція Ради директорів щодо України була прийнята в липні, в ній засуджувався військовий удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві і покладалася відповідальність на Росію.

Невдовзі після російських атак минулого місяця Володимир Путін заявив, що це була відповідь Москви на українські удари по російській території американськими ракетами ATACMS.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Україна скликала екстрене засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), щоб обговорити хвилю атак 28 листопада, які Росія здійснила на українську енергетичну інфраструктуру, спричинивши глибокі відключення електроенергії по всій країні. Атаки безпілотників і ракет вразили електричні підстанції, які використовуються трьома українськими АЕС для отримання і передачі електроенергії, що є критично важливим для безпеки, оскільки ця енергія необхідна для охолодження ядерного палива і уникнення потенційної катастрофи.

Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав країни-члени МАГАТЕ посилити тиск на Росію, щоб зупинити ці атаки агресора на критичну для ядерної безпеки інфраструктуру.