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Укренерго оприлюднило графіки відключень на п'ятницю
22:57 12.12.2024 |
У п'ятницю, 13 грудня, графіки погодинних відключень для побуту та обмежень потужності для промисловості діятимуть із 06:00.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.
Так, для населення із 06:00 до 08:00 та із 19:00 до 21:00 застосовуватуть одну чергу відключень, із 08:00 до 19:00 - дві черги.
Обмеження потужності для промисловості діятимуть із 06:00 до 22:00.
"Укренерго" також зауважило, що час застосування та обсяги обмежень протягом доби можуть змінитися.
Як повідомлялося, Міністерство енергетики України внесло зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії.
Графіки складають в обсязі не менше 75% від максимального споживання електричної потужності з 8:00 до 22:00 у режимний день. Вони розподіляються на 6 рівних черг (кожна черга додатково складається із 2 рівних підчерг), кожна з яких має підтримуватися в обсязі не менше 12,5% від загального споживання.
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