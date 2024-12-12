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Естонія передасть обладнання зі своєї електростанції
23:11 11.12.2024 |
Міністерство енергетики України очікує найближчим часом на передачу обладнання із Ауверської електростанції, яка розташована в Естонії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.
"Очікується, що найближчим часом до України надійде енергоблок з естонської Ауверської електростанції, що здатний забезпечити електроенергією 150 тисяч людей. Також обговорюється передача у 2025 році Україні ще двох енергоблоків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення українські енергетики отримали з Естонії 25 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою близько 400 тонн. Оголошений внесок Естонії до Фонду енергетичної підтримки складає 400 тис. євро.
Повідомляється також, що під час зустрічі із заступником міністра енергетики України Миколою Колісником естонська делегація на чолі з прем'єр-міністром Крістеном Міхалом підтвердила необхідність консолідації міжнародних зусиль для забезпечення не тільки відновлення, а й дієвого захисту енергетичних об'єктів України.
Посадовці також відвідали один з енергетичних об‘єктів України, що був зруйнований прицільними російськими атаками. Колісник ознайомив естонську делегацію з наслідками ворожих атак та поточними викликами і потребами енергосектору.
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