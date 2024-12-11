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АНАЛІТИКА

У четвер відключення світла діятимуть із 07:00 до 22:00 для однієї та двох черг, – «Укренерго»

 

Завтра, 12 грудня, в Україні будуть застосовуватися обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів, а також для промисловості й бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів:

* 07:00 - 08:00 - одна черга відключень,
* 08:00 - 19:00 - дві черги відключень,
* 19:00 - 22:00 - одна черга відключень.

для промисловості й бізнесу:

* 07:00 - 22:00 - застосування графіків обмеження потужності.

Як повідомлялося, 10 грудня Міністерство енергетики внесло зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії.

До того стало відомо, що кількість аварій на електричних мереж у Києві зросла на 30% через постійні відключення обладнання внаслідок запровадження графіків.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмежені можливості енергосистеми України не дозволяють забезпечити школи і дитячі садочки постійним електропостачанням, але до кінця зими всі навчальні заклади мають обладнати генераторами.

Нагадаємо, вночі та вранці 28 листопада російські війська завдали вже одинадцятого масованого удару по українській енергосистемі, внаслідок нього було пошкоджено об'єкти в декількох регіонах країни.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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