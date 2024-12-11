Ціни на газ в Україні відновили зростання

Фактична ціна реалізації газу в Україні у жовтні 2024 року зросла на 3,7% до 14 946 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки.

Таким чином, газ знову подорожчав після зниження ціни у жовтні.

Проте газ коштує дешевше, ніж торік у листопаді (14 381 гривень).

Ціни в Європі

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 510 доларів за тисячу кубометрів (21,3 тисячі гривень).

Зараз вартість палива в ЄС приблизно на 10% вища, ніж рік тому, оскільки зима в Європі цього року очікується холодніше, ніж минулого, що призводить до зростання використання газу зі сховищ.

Одним із чинників, який впливає на ціни в ЄС, є транзит російського газу територією України та переговори на цю тему. Контракт закінчується у грудні 2024 року.

Комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен вже заявив, що Європейський Союз має прискорити процес відмови від використання російського викопного палива, який запланований на 2027 рік.

Прогноз ціни

НБУ очікує, що ціни на природний газ на європейському ринку поступово знижуватимуться на прогнозному горизонті внаслідок збільшення виробництва ЗПГ у світі, насамперед у США, Катарі та Австралії.

НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 20,5% до 370,1 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році зростуть на 3,9% до 384,7 доларів, у 2026 році впадуть на 12,5% до 336, 5 доларів.

Ціни на газ для населення

В Україні діє мораторій на підвищення ціни на газ для населення. Фактично весь обсяг домогосподарствам продає державний "Нафтогаз України" за ціною 7,96 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, але без доставки).

Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни. Тарифи зростуть, як тільки "дозволять умови". У післявоєнний період тарифи також зростатимуть.