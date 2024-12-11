Фінансові новини
- |
- 11.12.24
- |
- 02:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Графіки відключень у середу діятимуть з 7:00 до 22:00 - Укренерго
23:18 10.12.2024 |
У середу, 11 грудня, графіки погодинних відключень для побуту та обмежень потужності для промисловості діятимуть із 07:00.
Як передає Укрінформ, про це НЕК "Укренерго" повідомляє у Телеграмі.
Так, для населення із 07:00 до 08:00 та із 20:00 до 22:00 застосовуватимуть одну чергу відключень, із 08:00 до 20:00 - дві черги.
Обмеження потужності для промисловості діятимуть із 07:00 до 22:00.
В Укренерго нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Ремонтні роботи на енергооб'єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Оператор енергосистеми також зауважив, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатись на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
Громадян просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли з'являється світло.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Приват, Ощад, mono, Райф і асоціації НАБУ та АУБ підписали меморандум про посилення фінмоніторингу
ТОП-НОВИНИ
|Справа про незаконне збагачення голови АМКУ Кириленка: Вартість необґрунтованих активів посадовця зросла
|ЄС схвалив надання Україні нового траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
|Трамп: Зеленський хоче укласти мир, хоче припинення вогню
|Fitch зберігає рейтинг України «обмежений дефолт» до реструктуризації ВВП-варантів і євробондів «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Застосунок «Армія+»: Міноборони анонсує гроші за знищену російську техніку через 72 години
|Графіки відключень у середу діятимуть з 7:00 до 22:00 - Укренерго
|Мінфін завдяки високому попиту зміг знизити ставку резервних 3,5-річних ОВДП на 0,5-0,6 в.п.
|США виділили Україні $20 млрд кредиту, який погасять коштом заморожених активів РФ
|У Британії суд заборонив називати «молоком» рослинні альтернативи
|Комуналка в Україні подорожчала за рік майже на 20%
Бізнес
|Toyota відкладає вихід електромобілів нового покоління, проте обіцяє запас ходу понад 1000 км
|Експорт IT-послуг з України зменшився до $530 млн на місяць з початку 2024 року
|Світові доходи від реклами вперше перевищать $1 трильйон у 2024 році: компанії-лідери
|Світовий продаж чипів у жовтні зростає 7-й місяць поспіль - галузева асоціація
|ЄС посилює контроль над TikTok на тлі виборів у Румунії
|Суд підтримав закон, який вимагає продаж TikTok у США. Соцмережу можуть заборонити
|Новий підстільний ПК Arctic Senza з AMD Ryzen 7 5700G PRO 65 Вт та пасивним охолодженням від €600