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АНАЛІТИКА

Графіки відключень у середу діятимуть з 7:00 до 22:00 - Укренерго

 

У середу, 11 грудня, графіки погодинних відключень для побуту та обмежень потужності для промисловості діятимуть із 07:00.

Як передає Укрінформ, про це НЕК "Укренерго" повідомляє у Телеграмі.

Так, для населення із 07:00 до 08:00 та із 20:00 до 22:00 застосовуватимуть одну чергу відключень, із 08:00 до 20:00 - дві черги.

Обмеження потужності для промисловості діятимуть із 07:00 до 22:00.

В Укренерго нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Ремонтні роботи на енергооб'єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Оператор енергосистеми також зауважив, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатись на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Громадян просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли з'являється світло.
 

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