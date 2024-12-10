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Кабмін продовжив обов’язки постачальника електроенергії "останньої надії" ще на рік
17:12 10.12.2024 |
Кабінет Міністрів продовжив обов'язок ДП "Укрінтеренерго" виконувати функції постачальника "останньої надії" на ринку електроенергії до 31 грудня 2025 року.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 10 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Як повідомлялося, минулого разу Кабмін продовжив термін виконання ДПЗД "Укрінтеренерго" функції постачальника електроенергії "останньої надії" ще на один рік наприкінці 2023 року.
Нагадаємо, за законом "Про ринок електроенергії" ціна на послуги постачальника "останньої надії" визначається за результатами конкурсу, під час якого визначається такий постачальник. Проте, оскільки відповідного конкурсу не відбулося, 12 грудня 2019 року Кабмін без конкурсу затвердив "Укрінтеренерго" як ППН до 1 січня 2021 року.
У грудні 2020 року Кабінет Міністрів продовжив обов'язки "Укрінтеренерго"як постачальника "останньої надії" на ринку електроенергії.
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