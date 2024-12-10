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В Україні змінили правила відключення світла: тривалість не має перевищувати шість годин
13:17 10.12.2024 |
Міністерство енергетики України внесло зміни до інструкції про складання і застосування графіків відключення електроенергії (ГПВ), які набули чинності 3 грудня 2024 року. Про це повідомляється на сайті міністерства.
Нові правила передбачають, що графіки складатимуться двічі на рік (після літніх та зимових вимірювань).
Вони розподіляються на шість рівних черг (кожна черга додатково складається із двох рівних підчерг).
Максимальна одноразова тривалість відключення електроенергії під час застосування ГПВ не може перевищувати шести годин (з можливим відхиленням до однієї години). Також після відключення має бути гарантоване електрозабезпечення щонайменше протягом двох годин.
До критично важливих об'єктів графіки відключень не застосовують.
Графіки для шести блоків навантаження складають на кожен день тижня за застосуванням черг (або підчерг) на кожні 30 хвилин доби та зміщені на 30 хвилин один від одного для забезпечення одночасного відключення черги (підчерги) в одному блоці та включення черги (підчерги) в іншому блоці.
У разі дефіциту потужності спочатку використовується вся можлива розподілена генерація.
Мета змін - зробити систему відключень більш справедливою і рівномірною, забезпечити єдиний механізм розподілу по всій країні й зменшити кількість споживачів, яких відключають одночасно.
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