Фінансові новини
- |
- 10.12.24
- |
- 10:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У вівторок для споживачів діятимуть дві черги відключень - Укренерго
08:42 10.12.2024 |
У вівторок, 10 грудня, графіки погодинних відключень для побуту та обмежень потужності для промисловості діятимуть із 07:00.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.
Так, для населення із 07:00 до 08:00 та із 19:00 до 22:00 застосовуватуть одну чергу відключень, із 08:00 до 19:00 - дві черги.
Обмеження потужності для промисловості діятимуть із 07:00 до 22:00.
"Ремонтні роботи на енергооб'єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго.
Оператор енергосистеми також зауважив, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Справа про незаконне збагачення голови АМКУ Кириленка: Вартість необґрунтованих активів посадовця зросла
ТОП-НОВИНИ
|ЄС схвалив надання Україні нового траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
|Трамп: Зеленський хоче укласти мир, хоче припинення вогню
|Fitch зберігає рейтинг України «обмежений дефолт» до реструктуризації ВВП-варантів і євробондів «Укренерго»
|Трамп не виключив можливість зменшення допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Україна отримає $454 мільйони від Світового банку на сферу охорони здоров'я
|У вівторок для споживачів діятимуть дві черги відключень - Укренерго
|Ціни на нафту знижуються, але політика Китаю стримує втрати
|В Україні посилять перевірки продавців імпортних товарів
|Зеленський доручив Шмигалю збільшити фінансування прямої закупівлі дронів у бригадах
|Нафтогаз попереджає про шахрайську схему з «безкоштовним газом»
|Укрзалізниця визначилася з підвищенням вантажних тарифів
Бізнес
|Новий підстільний ПК Arctic Senza з AMD Ryzen 7 5700G PRO 65 Вт та пасивним охолодженням від €600
|Nio запускає гнучку заміну батарей у Європі
|Нова модель ШІ o1 від OpenAI намагалася завадити себе вимкнути під час оцінювання безпеки, але хвилюватися поки не варто
|Китай захопив 76% світового ринку електромобілів
|xAI планує використати 1 мільйон процесорів для свого суперкомп'ютера
|Китай пришвидшує перехід на місцеві чипи через санкції США – Financial Times
|ЄС посилить боротьбу з азійськими інтернет-магазинами Temu та Shein