У вівторок для споживачів діятимуть дві черги відключень - Укренерго

У вівторок, 10 грудня, графіки погодинних відключень для побуту та обмежень потужності для промисловості діятимуть із 07:00.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.

Так, для населення із 07:00 до 08:00 та із 19:00 до 22:00 застосовуватуть одну чергу відключень, із 08:00 до 19:00 - дві черги.

Обмеження потужності для промисловості діятимуть із 07:00 до 22:00.

"Ремонтні роботи на енергооб'єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго.

Оператор енергосистеми також зауважив, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.