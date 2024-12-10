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АНАЛІТИКА

Банки отримали заявок на кредити для відновлення енергетики на 69 мільярдів, виділили поки що лише 8 млрд грн

 

За підсумками червня - листопада 2024 року українські банки отримали заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 68,6 млрд грн.

За схваленими заявками банки вже розпочали фінансування на 8,3 млрд грн, свідчать результати опитування 20 найбільших банків, проведеного Національним банком України (НБУ).

Водночас обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб з урахуванням погашення кредитів становить 5,2 млрд грн.

Зокрема, у листопаді:

* отримано 307 заявок на суму 2,3 млрд грн;
* схвалено 197 заявок на суму 3,8 млрд грн;
* надано 202 кредити загальним обсягом 2,6 млрд грн.

За даними НБУ, загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 390 мВт.

Крім того, банки кредитують населення. Обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби фізичним особам становить 479 млн грн, додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, у червні 20 банків з часткою понад 85% чистих активів банківської системи підписали меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо. Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму - від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі - не більше UIRD12M + 3%).

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей.

На початку червня Національний банк ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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