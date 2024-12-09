Тариф «Укренерго» на передачу на 2025 рік – останній варіант передбачає збільшення майже на 30%

Національний енергорегулятор НКРЕКП планує встановити з 1 січня 2025 року тариф НЕК "Укренерго" на передачу е/е в розмірі 678,58 грн/МВт*год (тут і далі без ПДВ), передає Енергореформа.

Відповідний проект постанови НКРЕКП винесено на її засідання в середу, 10 грудня.

Таким чином, тариф на передачу у разі затвердження буде на 28,4% вищий за діючий у 2024 році (528,57 грн/МВт*год) та на 2% вищий за схвалений на засіданні 13 листопада (665,26 грн/МВт*год).

Згідно з обґрунтуванням нового проєкту, майже на 1,5 млрд грн збільшені витрати на виконання НЕК спецзобов'язків з оплати "зеленої" електроенергії, які займають найбільшу частку в тарифі.

Якщо у схваленому в листопаді проєкті на підтримку промислової ВДЕ-генерації закладалося 23,7 млрд грн, то в оновленому варіанті - 25,1 млрд грн.

Як пояснив регулятор, враховано актуалізований прогнозний обсяг відпустки е/е виробниками за впровадженим у 2024 році поряд з механізмом feed in tariff механізмом feed in premium.

Обсяг оплати е/е домашніх СЕС залишився на раніше схваленому рівні - 6,98 млрд грн.

Для порівняння: у 2024 році ці показники становили 12,3 млрд грн та 3,93 млрд грн відповідно.

Також в обґрунтуванні, зокрема, зазначається, що перерахунок тарифу здійснено виходячи із показників діяльності НЕК за 9 місяців 2024 року, а не півріччя, як було зроблено раніше.

Проте запланований на розгляд 10 грудня тариф на 13% менший за запропонований з самого початку "Укренерго" (780,41 грн/МВт*год).

Крім того, на цьому засіданні енергорегулятор планує встановити тариф на передачу е/е для "зеленої" металургії в розмірі 351,90 грн/МВт*год, що майже на рівні схваленого, а також тариф на диспетчеризацію в 92,26 грн/МВт* год, що у 3% нижче схваленого.

Як повідомляла Енергореформа, 13 листопада регулятор схвалив зниження тарифу "Укренерго" на передачу е/е на 2025 рік для "зеленої" металургії на 3,3% порівняно з чинним - до 352,73 грн/МВт*год (зараз 364,7 грн /МВт*год), а також тарифу на диспетчеризацію на 9% - до 95,07 грн/МВт*год (зараз 104,57 грн/МВт*год).

У бліц-інтерв'ю "Енергореформі" на початку жовтня глава "Укренерго" Олексій Брехт повідомив, що НЕК пропонує тариф на передачу е/е на 2025 рік у розмірі 780,41 грн/МВт*год, та висловив сподівання, що системному оператору та національному регулятору вдасться досягти згоди щодо його встановлення, щоб отримати можливість оплати е/е промислових ВДЕ-станцій, що у тарифі недофінансується, орієнтовно, наполовину.

Тоді Брехт наголошував, що "наше завдання наступного року - вийти з беззбитковим тарифом, з можливістю для компанії забезпечити повністю свої завдання на ринку електроенергії". При цьому він припустив, що "дискусія із регулятором тариф трохи знизить".

Проти підвищення тарифу на передачу традиційно виступає промисловість.