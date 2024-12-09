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В Україні планують збудувати десять малих модульних реакторів до 2050 року – Котін
16:39 09.12.2024 |
В Україні до 2050 року планується додати до 3000 МВт потужностей, яку генеруватимуть десять малих модульних реакторів (ММР). Про це повідомляє керівник Енергоатома Петро Котін у коментарі "Енерго LIVE".
"Ми бачимо, що у нас є можливості та є потреба у малих модульних реакторах на рівні до 3000 МВт", - зазначив Котін і додав, що таких енергоблоків для України потрібно буде побудувати десять.
Енергоатом вже має низку домовленостей з провідними розробниками малих модульних реакторів, зокрема з компанією Holtec International.
За словами Котіна, чимало компаній у світі займаються розробкою ММР, що свідчить про розвиток атомних технологій.
Водночас Котін зазначив, що не може сказати, наскільки безпечною є експлуатація малих модульних реакторів в умовах повномасштабної війни.
Але він наголосив, що ММР, за заявами розробників, є більш безпечними та меншими за розміром, ніж великі атомні реактори, а також можуть працювати там, де взагалі немає мережі.
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