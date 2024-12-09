Україна отримає EUR7 млн на відновлення обладнання ЧАЕС

Країни-вкладники Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували виділення близько EUR7 млн на розвиток Чорнобильської зони відчуження, повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук у фейсбуці.

"Канада заявила про свої плани перевести 5 млн євро із фонду, який нещодавно закрили у росії. Єврокомісія додає 1,7 млн євро до 5 млн, які були надані раніше. Також буде додано внесок Бельгії. На засіданні схвалені важливі рішення, а саме про створення Групи управління проєктами для більш ефективної реалізації грантових угод, погоджений напрям роботи з демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття", - розповіла міністр про результати засідання Асамблеї країн-вкладників рахунку, організованому Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Вона уточнила, що кошти вкладників буде спрямовано на відновлення зруйнованого та пошкодженого під час російської окупації обладнання Чорнобильської АЕС.

Гринчук нагадала, що це не перші внески в рахунок. Раніше Україна вже отримала понад EUR26 млн від 18 країн-вкладників.

Міністр запевнила, що робота з відновлення Чорнобильської зони триватиме. Так, 5 червня набув чинності закон України про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) про діяльність Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля. Крім того, Україна має широкий спектр можливостей для партнерства в напрямі ядерної безпеки. В планах на 2025 рік - підписання нових грантових угод і реалізація спільних проєктів.