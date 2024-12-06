Міненерго змінило правила для графіків відключень світла

Міністерство енергетики України внесло зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії.

Відповідний наказ Міненерго від 27 листопада 2024 року №439 набрав чинності 3 грудня 2024 року, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

Згідно з інструкцією, графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ) складають двічі на рік за результатами літнього та зимового режимного дня вимірів кожного ОСР (оператора системи розподілу).

Графіки складають в обсязі не менше 75% від максимального споживання електричної потужності з 8:00 до 22:00 у режимний день. Вони розподіляються на 6 рівних черг (кожна черга додатково складається із 2 рівних підчерг), кожна з яких має підтримуватися в обсязі не менше 12,5% від загального споживання.

Складені графіки розподіляють на 6 рівних за навантаженням блоків на кожен день тижня так, аби запобігати коливанням навантаження при одночасному переході з однієї черги (або підчерги) на іншу.

Графіки мають бути зміщені на 30 хвилин один від одного для забезпечення одночасного відключення черги (підчерги) в одному блоці та включення черги (підчерги) в іншому блоці.

На період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування максимальна одноразова тривалість відключення світла за ГПВ не може перевищувати 6 годин. Можливе відхилення не може становити більш як 1 годину незалежно від температури повітря.

По закінченні відключення період зі світлом має бути не меншим 2 годин, без урахування часу на перемикання. При цьому час на перемикання не повинен перевищувати 30 хвилин.

До ГПВ не включають критично важливі об'єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання. Переліки таких об'єктів затверджуються обласними і Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями).

У разі ж порушення режиму роботи Об'єднаної енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності та/або порушення граничних перетоків потужності в роботу має бути включена вся розподілена генерація, що може використовуватися в складі ОЕС України.

Також застосовуються графіки обмеження та аварійного відключення споживачів та протиаварійні системи зниження електроспоживання.

У міністерстві очікують, що оновлений механізм регулювання графіків погодинного відключення буде більш гнучким і контрольованим. А розподіл на рівномірні черги і підчерги дозволить відключати меншу кількість споживачів.

Крім того, в усіх регіонах буде застосовуватися єдиний механізм розподілу, відключення будуть більш рівномірними і справедливими, за чіткою черговістю.

Обленерго мають адаптувати свої графіки згідно з оновленою інструкцією, підсумували в міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, три діючі атомні електростанції (АЕС) України - Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська - майже повністю відновили виробництво електроенергії після різкого скорочення потужностей минулого тижня як запобіжного кроку через поновлення російських атак на енергосистему країни.