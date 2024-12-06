У суботу відключень електроенергії буде менше

В Україні 7 грудня час застосування і обсяг обмежень електроенергії буде меншим у порівнянні з 6 грудня.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зокрема, для побутових споживачів з 09:00 до 20:00 діятиме одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 08:00 до 21:00.

В компанії нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада