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АНАЛІТИКА

У суботу відключень електроенергії буде менше

 

В Україні 7 грудня час застосування і обсяг обмежень електроенергії буде меншим у порівнянні з 6 грудня.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зокрема, для побутових споживачів з 09:00 до 20:00 діятиме одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 08:00 до 21:00.

В компанії нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада
За матеріалами: Економічна правда
 

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