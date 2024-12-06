АЕС України значною мірою відновили роботу після удару РФ по енергосистемі 28 листопада – МАГАТЕ

Три діючі атомні електростанції (АЕС) України значною мірою відновили виробництво електроенергії після різкого скорочення вироблення минулого тижня, здійсненого як запобіжний засіб через чергову російську атаку 28 листопада на дедалі крихкішу енергосистему країни, повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на своєму сайті.

"АЕС - Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська - мають 9 реакторів, з яких 8 наразі працюють, а один перебуває в стані зупинки. За останній тиждень більшість із них поступово знову збільшили вироблення, хоча деякі блоки працювали не на повну потужність протягом кількох днів після військових ударів 28 листопада, які вплинули на електричну інфраструктуру, необхідну для ядерної безпеки", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Вказується також, що деякі зовнішні лінії електропередач, які станції використовують як прийому, так передачі електроенергії, залишаються відімкненими.

"Стабільна електромережа, яка забезпечує надійне зовнішнє живлення, має важливе значення для забезпечення ядерної безпеки на діючих атомних електростанціях України, які життєво важливі для виробництва електроенергії, необхідної країні, особливо у холодні зимові місяці. Оператори продемонстрували значну стійкість під час та після цього останнього періоду нестабільності мережі, так що ці станції можуть підтримувати ядерну безпеку та виробляти електроенергію після скорочень виробництва минулого тижня", - констатував Гроссі.

Водночас він наголосив, що крихка ситуація з мережами залишається джерелом глибокого занепокоєння.

"Ми продовжимо уважно стежити за відповідними подіями, у тому числі з наступними візитами експертів на електричні підстанції, від яких залежать атомні електростанції. Я ще раз закликаю до максимальної стриманості, щоб не робити жодних дій, що впливають на зовнішнє енергопостачання та ядерну безпеку", - сказав Гроссі.

Уточнюється також, що на Хмельницькій АЕС члени команди МАГАТЕ були змушені сховатися на майданчику у вівторок на короткий період часу, але без будь-якого впливу на самий майданчик. На Південноукраїнській АЕС команду МАГАТЕ поінформували, що на початку цього тижня було виявлено загалом 17 безпілотників приблизно за 3 км від майданчика.

Йдеться також про те, що найбільша АЕС України - Запорізька, окупована російськими військами ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році - не виробляла електроенергію понад два роки. Усі шість її блоків перебувають у стані холодного зупинки, але все ще потребують зовнішнього живлення для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. Однак ситуація в цьому відношенні залишається нестабільною, оскільки обидві лінії електропередач, що залишилися, зазнають частих відключень.

Групі МАГАТЕ, як і раніше, відмовляють у доступі до зовнішнього складу запасних частин та сховища дизельного палива. Однак, як повідомляється, резервуар для зберігання дизельного палива, пошкоджений понад два роки тому, було відремонтовано.

Група МАГАТЕ на ЗАЕС продовжувала чути вибухи майже щодня, переважно на великій відстані від майданчика, і жодних повідомлень про пошкодження станції не надходило, зазначається у релізі.