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АНАЛІТИКА

Укренерго й американські партнери на чолі з послом Брінк обговорили захист інфраструктури

 

Представники НЕК "Укренерго" та американські партнери на чолі з Надзвичайним і Повноважним послом США Бріджит Брінк обговорили питання захисту ключового обладнання системи передачі електроенергії в Україні.

Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як розповів директор з інвестицій НЕК Олег Павленко, роботи зі спорудження захисту енергооб'єктів не зупиняються. Проте захистити все від ворожих ракет і дронів неможливо ні фізично, ні економічно, тому вкрай важливою темою лишається підтримка компанії в забезпеченні її здатності до швидкого відновлення.

"Атаки РФ на українську енергетичну інфраструктуру змушують нас постійно вдосконалювати інженерні рішення для захисту наших об'єктів. Завдяки професіоналізму наших фахівців та наявності необхідного обладнання, Укренерго не лише оперативно відновлює пошкоджені ворогом об'єкти, а й впроваджує технології, що підвищують стійкість високовольтної мережі перед будь-якими викликами", - підкреслив Павленко.

За його словами, концепція компанії - це захист ключового устаткування, яке є надважливим, дефіцитним і дороговартісним.

"Якщо внаслідок атаки ушкоджень зазнають інші елементи - ми здійснюємо ремонт і відновлення. З цією метою до зими за підтримки міжнародних партнерів ми накопичили необхідний запас різноманітного обладнання", - зазначив директор з інвестицій НЕК.

Він подякував партнерам з посольства США в Україні та USAID Ukraine - USAID Україна за допомогу і підтримку.

"Завдяки донорському постачанню обладнання та фінансуванню робіт із захисту критичної енергетичної інфраструктури - ворогу не вдасться залишити українців без світла і тепла", - наголосили в Укренерго.
 

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