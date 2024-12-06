Відключення світла для населення завтра діятимуть із 6:00 до 22:00 - Укренерго

Завтра, 6 грудня, обмеження електрики розпочнуться о 6:00 для населення та о 5:00 - для бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила НЕК "Укренерго" у Телеграмі.

Для побутових споживачів заплановано одну чергу відключень із 06:00 до 07:00 та з 20:00 до 22:00, дві черги відключень - із 07:00 до 20:00.

Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу діятимуть із 05:00 до 23:00.

У компанії нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися, зауважили в Укренерго. Актуальна інформація про графіки відключень у регіоні розміщується на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.