Фінансові новини
- |
- 06.12.24
- |
- 01:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Відключення світла для населення завтра діятимуть із 6:00 до 22:00 - Укренерго
22:58 05.12.2024 |
Завтра, 6 грудня, обмеження електрики розпочнуться о 6:00 для населення та о 5:00 - для бізнесу.
Як передає Укрінформ, про це повідомила НЕК "Укренерго" у Телеграмі.
Для побутових споживачів заплановано одну чергу відключень із 06:00 до 07:00 та з 20:00 до 22:00, дві черги відключень - із 07:00 до 20:00.
Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу діятимуть із 05:00 до 23:00.
У компанії нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися, зауважили в Укренерго. Актуальна інформація про графіки відключень у регіоні розміщується на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна поверне кредит на $50 млрд лише після репарацій від РФ. Зеленський підписав закон
ТОП-НОВИНИ
|Перші два роки суд присяжних розглядатиме справи, за які передбачено довічні терміни - нардеп
|В Україні створять суд присяжних: як він буде працювати та виносити вердикт
|Україна і ЄС підписали угоду щодо використання прибутків від заморожених активів РФ
|Чому поступки України не привели до порозуміння в історичній суперечці із Польщею
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|В Україні запустили електронний містобудівний кадастр
|Уряд продовжив проєкт «єЧерга» ще на два роки
|Умєров: ЗСУ отримають 30 тисяч дронів DeepStrike у 2025-му
|Міноборони України прискорило закупівлі РЕБ та дронів
|Відключення світла для населення завтра діятимуть із 6:00 до 22:00 - Укренерго
|Дунайське пароплавство продає морський флот. Виставило на аукціон шість кораблів
|Україна поверне кредит на $50 млрд лише після репарацій від РФ. Зеленський підписав закон
Бізнес
|Суд у США знову заборонив Tesla заплатити Ілону Маску $56 мільярдів
|Google додає функцію перетягування контактів у Gmail на Android
|Apple звинувачують у стеженні за особистими смартфонами своїх співробітників
|Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів
|Геймери пожертвували $750 млн на розробку Star Citizen, а гра не наближається до релізу
|Hyundai і Kia представили X-ble Shoulder - роботизоване плече для робітничих професій, що працює без акумуляторів
|iPhone 15 став найпопулярнішим смартфоном у світі