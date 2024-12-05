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АНАЛІТИКА

НКРЕКП знову запустила процедуру перегляду граничних цін на електроенергію

 

Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) 4 грудня запустила процедуру перегляду граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію, схваливши відповідний проєкт рішення.

"Як ми і раніше говорили, ми почнемо процедуру перегляду граничних цін із метою оперативного реагування", - вказав під час розгляду питання голова комісії Юрій Власенко.

У проєкті, запропонованому НКРЕКП, граничні ціни поки що вказані на чинному рівні, але можуть бути збільшені до європейського рівня або навіть скасовані перед фінальним рішенням.

Необхідність перегляду граничних цін аргументують створенням умов для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи.

"З 1 грудня ми маємо [можливість імпортувати] 2,1 ГВт. І що ми маємо? У нас немає 2,1 ГВт. Найбільша цифра - це 70%, бо не будуть імпортери заходити на наш ринок, якщо їм буде це невигідно. Просимо подивитися і скасувати прайс-кепи", - сказала депутатка Верховної Ради Вікторія Гриб.

Перегляд прайс-кепів не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення, але може призвести до її подорожчання для бізнесу.

Представники Нікопольського заводу феросплавів попередили, що підвищення прайс-кепів може призвести до зупинки енергомістких підприємств. "Імпорт збільшить ціну і поховає феросплавну галузь сто відсотків", - попередив один із топменеджерів підприємства Олександр Завгородній.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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