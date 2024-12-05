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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Графіки відключення світла у четвер діятимуть із 06:00 до 22:00 - Укренерго
23:25 04.12.2024 |
Погодинні відключення електроенергії у четвер, 5 грудня, для побутових споживачів заплановані із 06:00 до 22:00, більшість часу діятимуть дві черги.
Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Час застосування та обсяг обмежень:
* 06:00-07:00 - одна черга відключень;
* 07:00-20:00 - дві черги відключень;
* 20:00-22:00 - одна черга відключень.
Із 05:00 до 23:00 четверга буде обмежена потужність для бізнесу та промисловості.
В Укренерго нагадали, що обмежити споживання електроенергії вимушені через пошкодження енергообʼєктів унаслідок масованої ракетно-дронової атаки, яку російські війська скоїли 28 листопада.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - підкреслили в компанії.
Наголошується, що час застосування й обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальна інформація про графіки відключень у конкретному регіоні буде доступна на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.
Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.
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