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АНАЛІТИКА

Графіки відключення світла у четвер діятимуть із 06:00 до 22:00 - Укренерго

 

Погодинні відключення електроенергії у четвер, 5 грудня, для побутових споживачів заплановані із 06:00 до 22:00, більшість часу діятимуть дві черги.

Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Час застосування та обсяг обмежень:

* 06:00-07:00 - одна черга відключень;
* 07:00-20:00 - дві черги відключень;
* 20:00-22:00 - одна черга відключень.

Із 05:00 до 23:00 четверга буде обмежена потужність для бізнесу та промисловості.

В Укренерго нагадали, що обмежити споживання електроенергії вимушені через пошкодження енергообʼєктів унаслідок масованої ракетно-дронової атаки, яку російські війська скоїли 28 листопада.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - підкреслили в компанії.

Наголошується, що час застосування й обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальна інформація про графіки відключень у конкретному регіоні буде доступна на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.
 

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